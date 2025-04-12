«Монако» и «Марсель» встретятся в матче 29-го тура чемпионата Франции

«Монако» и «Марсель» встретятся в матче 29-го тура французской лиги 1 в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс.

С основными событиями и результатом игры «Монако» — «Марсель» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 29-й тур.

12 апреля, 18:00. Stade Louis II (Монако)

«Марсель» занимает второе место в чемпионате Франции с 52 очками, «Монако» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 50. Встреча команд в первом круге в декабре 2024 года завершилась победой марсельцев со счетом 2:1.