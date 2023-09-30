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Сегодня, 20:30

«Монако» — «Марсель»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Трансляция матча чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» начнется в 22.00 30 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Такуми Минамино и Александр Головин.
Такуми Минамино поздравляет с голом Александра Головина.
Фото AFP
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«Монако» дома примет «Марсель» в матче 7-го тура лиги 1 в субботу, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Луи II», начало — в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Монако» — «Марсель» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 6 игр, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Монако» с 11 баллами располагается на четвертой строчке, а «Марсель» занимает восьмое место с 9 баллами.

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Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
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