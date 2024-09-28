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Франция

28 сентября, 00:02

«Монако» с Головиным в составе вырвал победу у «Монпелье» в чемпионате Франции

Александр Головин.
Фото AFP
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«Монако» обыграл «Монпелье» в 6-м туре чемпионата Франции — 2:1.

В составе «монегасков» голы забили Фоларин Балоган и Ламин Камара. У «Монпелье» отличился Рабби Нжингула.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

На 90+3-й минуте с поля был удален нападающий «Монпелье» Танги Кулибали из-за второго полученного предупреждения.

«Монако» располагается на втором месте в таблице Лиги 1, имея в активе 16 очков. «Монпелье» идет на 16-й строчке с четырьмя баллами.

В следующем матче первенства «Монако» сыграет в гостях с «Ренном» 5 октября, а «Монпелье» днем позже встретится на выезде с «Реймсом».

Франция. Лига 1. 6-й тур
28 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Монпелье
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье

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