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Сегодня, 18:00

«Монако» — «Монпелье»: смотреть трансляцию матча лиги 1

Матч «Монако» — «Монпелье» пройдет в субботу
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч 6-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье» состоится в субботу, 28 сентября, на стадионе «Луи II». Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть игру можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент платформы доступен при наличии подписки на стриминговый сервис.

Следить за ключевыми событиями и узнать результат игры «Монако» — «Монпелье» можно в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 6-й тур
28 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Монпелье

Соперники провели по 5 матчей в чемпионате Франции. Команда российского полузащитника Александра Головина с 13 очками идет на третьей строчке. «Монпелье» набрал 4 очка и занимает 15-е место.

ФК Монако
ФК Монпелье

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