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«Брест» вышел в Лигу чемпионов, «Монако» разгромил «Нант» в последнем туре лиги 1

ФК «Брест».
Фото AFP
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В воскресенье, 19 мая, прошли матчи заключительного, 34-го тура французской лиги 1.

«Лилль» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2) на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле.

Нападающий гостей Гаэтан Лаборд в начале игры открыл счет. «Догам» удалось отыграться и выйти вперед благодаря голам Хакона Арнара Харальдссона и Бенжамена Андре. На последних минутах встречи Джордан Лотомба сравнял счет. Также «орлята» забили и третий гол в дополнительное время, но его отменил ВАР.

«Лилль» набрал 59 очков и опустился на четвертое место в таблице, так как «Брест» на выезде разгромил «Тулузу» (3:0) и поднялся на третью строчку, набрав 61 очко.

Голами у «Бреста» отметились Махди Камара, Жордан Амави и Кенни Лала. Благодаря этой победе команда Эрика Руа получила право сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Лилль» начнет выступление в ЛЧ с квалификации.

Франция. Лига 1. 34-й тур
19 мая, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:2
Ницца
Франция. Лига 1. 34-й тур
19 мая, 22:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
0:3
Брест

В другой встрече «Монако» крупно обыграл «Нант» со счетом 4:0. Забитыми голами отметились Виссам Бен Йеддер, Тило Керер, Мохамед Камара и Элисс Бен-Сегир.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал встречу из-за травмы.

«Монако» ранее себе уже гарантировал второе место в чемпионате Франции по итогам сезона — 67 очков. «Нанту» удалось избежать вылета, набрав 33 очка.

Франция. Лига 1. 34-й тур
19 мая, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:0
Нант

«Ланс» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2) в домашней встрече и упустил 5-е место (51 очко), дающее путевку в Лигу конференций, так как «Лиону» удалось вырвать победу у «Страсбура» (2:1) и подняться на пятую строчку, набрав 53 очка.

Однако «Ланс» выступит в следующем сезоне в Лиге конференций, так как в финале Кубка Франции сыграют «Лион» и «ПСЖ», которые гарантировали уже себе попадание в еврокубки через чемпионат.

Франция. Лига 1. 34-й тур
19 мая, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:2
Монпелье
Франция. Лига 1. 34-й тур
19 мая, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:1
Страсбур

Футбол
ФК Брест
ФК Ланс
ФК Лилль
ФК Лион
ФК Монако
ФК Нант
ФК Ницца
ФК Страсбур
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