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Сегодня, 20:00

«Монако» — «Ницца»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Прямая трансляция матча лиги 1 «Монако» — «Ницца» начнется в 22.00 мск 22 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Александр Головин.
Александр Головин.
Фото AFP
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«Монако» на своем поле примет «Ниццу» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу в пятницу, 22 сентября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Монако» — «Ницца» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Ключевые события встречи лиги 1 будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Монегаски, за которых выступает российский полузащитник Александр Головин, лидируют в турнирной таблице лиги 1 с 11 очками. «Ницца» располагается на третьей строчке с 9 баллами.

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
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