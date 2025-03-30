«Монако» на своем поле обыграл «Ниццу», Головин вышел на замену

«Монако» в матче 27-го тура чемпионата Франции дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:1.

У хозяев отличились Бреел Эмболо и Мика Биерит, который также не реализовал пенальти, полузащитник Александр Головин вышел на замену на 84-й минуте. В составе гостей гол на счету Джереми Бога.

«Монако» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 21 очко. Победа монегасков не дала парижанам стать досрочно чемпионом Франции. «Ницца» с 47 очками — на четвертой строчке.