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Франция

30 марта, 01:03

«Монако» на своем поле обыграл «Ниццу», Головин вышел на замену

Сергей Разин
корреспондент
29 марта. «Монако» обыграл «Ниццу» (2:1).
Фото Reuters
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«Монако» в матче 27-го тура чемпионата Франции дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:1.

У хозяев отличились Бреел Эмболо и Мика Биерит, который также не реализовал пенальти, полузащитник Александр Головин вышел на замену на 84-й минуте. В составе гостей гол на счету Джереми Бога.

«Монако» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 21 очко. Победа монегасков не дала парижанам стать досрочно чемпионом Франции. «Ницца» с 47 очками — на четвертой строчке.

Франция. Лига 1. 27-й тур.
29 марта, 23:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Ницца

ФК Монако
ФК Ницца
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