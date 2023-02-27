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Сегодня, 21:53

«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным

Александр Головин.
Фото ФК «Монако»
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Российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года, сообщается на официальном сайте монегасков 27 февраля. Предыдущее соглашение 26-летнего футболиста с клубом действовало до конца июня 2024-го.

«17-й номер команды проводит один из лучших сезонов в своей карьере за «красно-белых» и является ключевым игроком состава Филиппа Клемана», — говорится в заявлении «Монако».

В текущем сезоне Головин провел 35 матчей за «Монако», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Хавбек перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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