«Монако» объявил об отставке Клемана с поста главного тренера

«Монако» на официальном сайте объявил, что Филипп Клеман покинул пост главного тренера команды.

Клеман возглавил «Монако» в январе прошлого года и завершил чемпионат на третьем месте. Контракт 49-летнего бельгийского специалиста был рассчитан до лета 2024 года.

«Динамика в конце сезона, завершившаяся итоговым положением ниже ожидаемого, указывала на то, что замена во главе первой команды стала необходимой. «Монако» благодарит Филиппа за огромный вклад и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении клуба.

«Монако» (65 очков) занял 6-е место в чемпионате Франции и остался без еврокубков на будущий сезон.