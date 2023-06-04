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Сегодня, 19:19

«Монако» объявил об отставке Клемана с поста главного тренера

Мария Гусева
Филипп Клеман.
Фото Global Look Press
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«Монако» на официальном сайте объявил, что Филипп Клеман покинул пост главного тренера команды.

Клеман возглавил «Монако» в январе прошлого года и завершил чемпионат на третьем месте. Контракт 49-летнего бельгийского специалиста был рассчитан до лета 2024 года.

«Динамика в конце сезона, завершившаяся итоговым положением ниже ожидаемого, указывала на то, что замена во главе первой команды стала необходимой. «Монако» благодарит Филиппа за огромный вклад и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении клуба.

«Монако» (65 очков) занял 6-е место в чемпионате Франции и остался без еврокубков на будущий сезон.

Футбол
ФК Монако
Филипп Клеман
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