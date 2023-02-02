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«Монако» одержал победу над «Осером». Головина заменили в конце встречи

«Монако» одержал победу над «Осером» в матче лиги 1
Евгений Козинов
Корреспондент
1 февраля. «Монако» — «Осер» — 3:2.
Фото Global Look Press
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«Монако» переиграл «Осер» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Луи II».

На 11-й минуте Виссам Бен Йеддер открыл счет. Затем Элиесс Бен Сегир удвоил преимущество. В перерыве гости сделали замены и благодаря голу вышедшего на замену Маттис Аблина смогли отыграть один мяч. На 82-й минуте Брель Эмболо вернул хозяевам преимущество в два мяча, но почти сразу Нуно Да Кошта вновь сократил отставание до минимума. Его гол стал последним в этой встрече.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. Его заменили в концовке встречи на Кевина Фолланда.

«Монако» набрал 41 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Осер» с 13 очками идет предпоследним.

Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:2
Осер

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Осер
0
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