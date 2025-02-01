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«Монако» — «Осер»: онлайн-трансляция матча лиги Франции

«Монако» сыграет с «Осером» в чемпионате Франции 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото AFP
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«Монако» сыграет с «Осером» в рамках 20-го тура лиги 1 в субботу, 1 февраля. Игра состоится на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Монако» — «Осер» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире трансляцию матча покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Команда из Монако набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Клуб из Осера с 23 баллами располагается на 11-й строчке лиги 1.

Франция. Лига 1. 20-й тур.
01 февр, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Осер

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Монако
ФК Осер
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