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1 февраля, 23:07

Хет-трик Биерета принес «Монако» победу над «Осером», Головина заменили в перерыве

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Головин (справа).
Фото AFP
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«Монако» дома победил «Осер» в матче 20-го тура французской лиги 1 — 4:2.

Хет-трик у монегасков оформил Мика Биерет. 21-летний датчанин забил на 58-й, 63-й и 66-й минутах. Еще один мяч на счету Тило Керера (35-я).

У гостей отличились Синали Диоманде (38-я) и Жубал (пенальти, 45+7-я).

Российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.

«Монако» (37 очков) занимает третье место в лиге 1. «Осер» (23) идет 11-м в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 20-й тур.
01 февр, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:2
Осер

Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Осер
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