1 ноября, 18:15
«Монако» и «Париж» встретятся в 11-м туре чемпионата Франции в субботу, 1 ноября. Матч на стадионе «Луи II» в Монако начинается в 21.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Монако» — «Париж» изучайте в матч-центре нашего сайта.
Матч лиги 1 в Монако в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен при наличии подписки.
После девяти туров чемпионата Франции «Монако» занимает второе место в турнирной таблице с 20 очками. «Париж» с 11 очками идет 12-м в чемпионате.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в этом сезоне провел во всех турнирах 6 матчей и забил два гола.