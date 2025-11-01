«Монако» и «Париж» сыграют в чемпионате Франции 1 ноября

«Монако» и «Париж» встретятся в 11-м туре чемпионата Франции в субботу, 1 ноября. Матч на стадионе «Луи II» в Монако начинается в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.

01 ноября, 21:00. Stade Louis II (Монако)

Ключевые события и результат игры «Монако» — «Париж» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Матч лиги 1 в Монако в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен при наличии подписки.

После девяти туров чемпионата Франции «Монако» занимает второе место в турнирной таблице с 20 очками. «Париж» с 11 очками идет 12-м в чемпионате.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в этом сезоне провел во всех турнирах 6 матчей и забил два гола.