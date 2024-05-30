«Монако» поздравил Головина с днем рождения

Сегодня, 11:08
«Монако» поздравил полузащитника команды Александра Головина с днем рождения в социальных сетях. Сегодня, 30 мая, футболисту исполнилось 28 лет.
«С днем рождения, Александр. Нашему полузащитнику сегодня исполняется 28 лет», — говорится в сообщении клуба.
В сезоне-2023/24 Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
В конце апреля Головин получил травму лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона. «Монако» занял второе место в чемпионате Франции и попал в групповой турнир Лиги чемпионов.