«Монако» поздравил Головина с днем рождения

«Монако» поздравил полузащитника команды Александра Головина с днем рождения в социальных сетях. Сегодня, 30 мая, футболисту исполнилось 28 лет.

«С днем рождения, Александр. Нашему полузащитнику сегодня исполняется 28 лет», — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2023/24 Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.