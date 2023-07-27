«Монако» представил комплект третьей формы на сезон-2023/24.

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«Монако» представил новую форму на сезоне-2023/24. Резервный комплект выполнен в белых и голубых цветах, что является отсылкой к Средиземному морю.
Таким образом клуб хочет внести свой вклад в повышение осведомленности о хрупкости морского мира и защите его биоразнообразия.
В рамках сотрудничества с Океанографическим институтом, технический спонсор команды и «Монако» приняли решение перечислять 5 евро с каждой проданной футболки, тем самым поддерживая инициативы института по сохранению окружающей среды.