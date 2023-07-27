«Монако» представил комплект третьей формы на сезон-2023/24

«Монако» представил новую форму на сезоне-2023/24. Резервный комплект выполнен в белых и голубых цветах, что является отсылкой к Средиземному морю.

Таким образом клуб хочет внести свой вклад в повышение осведомленности о хрупкости морского мира и защите его биоразнообразия.

«Монако» представил комплект третьей формы на сезон-2023/24. Фото ФК «Монако»