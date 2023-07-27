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Франция

Сегодня, 00:38

«Монако» презентовал третий комплект формы. Над дизайном работал Океанографический институт

Евгений Козинов
Корреспондент
Третья форма «Монако» на сезон.
Фото asmonaco.com
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«Монако» презентовал третий комплект формы, в которой команда будет играть в сезоне-2023/24.

Комплект будет выполнен в белых и голубых цветах, что является отсылкой к Средиземному морю. Дизайн создан в сотрудничестве с Океанографическим институтом Монако.

«Это способ одновременно вспомнить о своих средиземноморских корнях, а также внести свой вклад в повышение осведомленности о хрупкости морского мира и защите его биоразнообразия», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне «Монако» набрал 65 очков и занял 6-е место в чемпионате Франции, не попав в еврокубки.

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Футбол
ФК Монако
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