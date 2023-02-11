Гол Головина помог «Монако» победить «ПСЖ»

«Монако» на своем поле победил «ПСЖ» в центральном матче 23-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1.

Первый гол в матче забил российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который отличился уже на 4-й минуте встречи.

Также в первом тайме дубль оформил нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер.

В составе «ПСЖ» единственный гол забил 16-летний хавбек Варрен Заир-Эмери.

Перед началом встречи сообщалось, что у многих игроков «ПСЖ» были обнаружены симптомы кишечного вируса.

«Монако» набрал 47 очков и пока вышел на второе место в турнирной таблице. «ПСЖ» сохраняет первую строчку с 54 очками.