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Гол Головина помог «Монако» победить «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
11 февраля. «Монако» — «ПСЖ» — 3:1.
Фото Reuters
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«Монако» на своем поле победил «ПСЖ» в центральном матче 23-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1.

Первый гол в матче забил российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который отличился уже на 4-й минуте встречи.

Также в первом тайме дубль оформил нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер.

В составе «ПСЖ» единственный гол забил 16-летний хавбек Варрен Заир-Эмери.

Перед началом встречи сообщалось, что у многих игроков «ПСЖ» были обнаружены симптомы кишечного вируса.

«Монако» набрал 47 очков и пока вышел на второе место в турнирной таблице. «ПСЖ» сохраняет первую строчку с 54 очками.

Франция. Лига 1. 23-й тур
11 февр, 19:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:1
ПСЖ

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
Александр Головин
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
14
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