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На 17-й минуте матча 16-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» судья Франсуа Летексье ошибочно не применил дисциплинарную санкцию, не показал красную карточку игроку монегасков Вильфриду Синго и не удалил его за серьезное нарушение правил.
Игрок хозяев поля ударил шипами вратаря парижан Джанлуиджи Доннарумму и нанес ему серьезную травму. Голкипер не смог продолжить игру — его заменил Матвей Сафонов.
Исходя из того, что Сафонов не ввел мяч ударом от ворот, а выполнил штрафной удар, можно сделать вывод, что судья зафиксировал фол. Почему тогда он не наказал Синго удалением? И почему не вмешался ВАР?