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Франция

Сегодня, 00:35

«Монако» — «ПСЖ»: Летексье ошибочно не удалил Синго, нанесшего серьезную травму вратарю

Александр Бобров
Шеф-редактор
Столкновение Вильфрида Синго и Джанлуиджи Доннаруммы.
Фото Скриншот трансляции
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На 17-й минуте матча 16-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» судья Франсуа Летексье ошибочно не применил дисциплинарную санкцию, не показал красную карточку игроку монегасков Вильфриду Синго и не удалил его за серьезное нарушение правил.

Фото Скриншот трансляции

Игрок хозяев поля ударил шипами вратаря парижан Джанлуиджи Доннарумму и нанес ему серьезную травму. Голкипер не смог продолжить игру — его заменил Матвей Сафонов.

Фото Скриншот трансляции

Исходя из того, что Сафонов не ввел мяч ударом от ворот, а выполнил штрафной удар, можно сделать вывод, что судья зафиксировал фол. Почему тогда он не наказал Синго удалением? И почему не вмешался ВАР?

Франция. Лига 1. 16-й тур
18 дек, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:4
ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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