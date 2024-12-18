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Сегодня, 21:30

«Монако» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Монако» и «ПСЖ» встретятся в матче чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Getty Images
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«Монако» примет «ПСЖ» в матче 16-го тура французской лиги 1 в среду, 18 декабря. Игра пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Основные события игры «Монако» — «ПСЖ» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Франция. Лига 1. 16-й тур
18 дек, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
ПСЖ

В обеих командах выступают по одному россиянину: в «Монако» — полузащитник Александр Головин, в «ПСЖ» — вратарь Матвей Сафонов.

После 15 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 37 очками. Монегаски отстают от парижан на семь очков. В 15-м туре «Монако» сыграл вничью с «Реймсом» (0:0), а «ПСЖ» победил «Лион» (3:1).

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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