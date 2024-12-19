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Сегодня, 01:03

«ПСЖ» вырвал победу у «Монако», Сафонов пропустил 2 гола

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Сафонов заменяет Джанлуиджи Доннарумму.
Фото Reuters
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«ПСЖ» на выезде переиграл «Монако» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции — 4:2. Игра прошла на стадионе «Луи II».

На 22-й минуте матча парижской команде пришлось заменить вратаря. Джанлуиджи Донарумма не смог продолжить игру после удара бутсой по лицу. Его заменил россиянин Матвей Сафонов. Нападающий гостей Дезире Дуэ в середине первого тайма открыл счет. В начале второй половины монегаски отыгрались и вышли вперед за 7 минут — отличились Элис Бен Сегир и Брель Эмболо. Однако почти сразу Усман Дембеле восстановил равновесие в счете.

Победный мяч на 83-й минуте забил Гонсалу Рамуш, который вышел на замену на 80-й минуте. В дополнительное время главный тренер монегасков Ади Хюттер получил красную карточку, а форвард парижан Дембеле оформил дубль.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и сыграл 89 минут.

«ПСЖ» остался лидером турнирной таблицы — 40 очков. «Монако» идет третьим — 30 очков.

Франция. Лига 1. 16-й тур
18 дек, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:4
ПСЖ

6
Александр Головин
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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