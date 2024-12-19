«ПСЖ» вырвал победу у «Монако», Сафонов пропустил 2 гола

«ПСЖ» на выезде переиграл «Монако» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции — 4:2. Игра прошла на стадионе «Луи II».

На 22-й минуте матча парижской команде пришлось заменить вратаря. Джанлуиджи Донарумма не смог продолжить игру после удара бутсой по лицу. Его заменил россиянин Матвей Сафонов. Нападающий гостей Дезире Дуэ в середине первого тайма открыл счет. В начале второй половины монегаски отыгрались и вышли вперед за 7 минут — отличились Элис Бен Сегир и Брель Эмболо. Однако почти сразу Усман Дембеле восстановил равновесие в счете.

Победный мяч на 83-й минуте забил Гонсалу Рамуш, который вышел на замену на 80-й минуте. В дополнительное время главный тренер монегасков Ади Хюттер получил красную карточку, а форвард парижан Дембеле оформил дубль.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и сыграл 89 минут.

«ПСЖ» остался лидером турнирной таблицы — 40 очков. «Монако» идет третьим — 30 очков.