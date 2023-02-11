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Сегодня, 18:12

«Монако» — «ПСЖ»: Головин выйдет в основном составе

Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ»
Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» сыграет в гостях с «Монако» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Кайю Энрике, Диатта, Камара, Фофана, Головин, Бен Сегир, Бен-Йеддер.

«ПСЖ»: Доннарума, Данилу, Маркиньос, Битшиабу, Пембеле, Заир-Эмери, Витинья, Бернат, Солер, Экитике, Неймар.

Ранее сообщалось, что у некоторых игроков «ПСЖ» обнаружены симптомы кишечного вируса.

Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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