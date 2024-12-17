«Монако» и «ПСЖ» сыграют в 16-м туре чемпионата Франции в среду, 18 декабря. Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи II». Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки.

Ключевые события и результат игры «Монако» — «ПСЖ» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

«ПСЖ» после 15 туров набрал 37 очков и занимает первое место в таблице, у «Монако» — 30 очков и третья строчка.

За парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов, за монегасков — полузащитник Александр Головин. У Сафонова в сезоне-2024/25 — 4 матча и два пропущенных мяча в лиге 1 и еще 2 игры и один пропущенный гол в Лиге чемпионов. Головин провел в чемпионате Франции 12 матчей и забил два гола, также у Александра — 6 игр и одна голевая передача в Лиге чемпионов.