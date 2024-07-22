«Монако»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье

«Монако» продолжает подготовку к сезону-2024/2025. Клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в летнее межсезонье сыграет товарищеские матчи со «Штурмом», «Фейеноордом» и «Барселоной».

Расписание матчей «Монако» летом 2024 года

20 июля, 19.00. «Монако» — «Штурм»

31 июля, 20.30. «Фейеноорд» — «Монако»

12 августа, 21.00. Кубок Гампера. «Барселона» — «Монако»

Чемпионат Франции по футболу сезона-2024/25 стартует 18 августа и завершится 17 мая. 1-й тур лиги 1 стартует 18 августа, в воскресенье. «Монако» сыграет первый матч в Лиге 1 против «Сент-Этьена». В сезоне-2023/24 монегаски заняли второе место во французском чемпионате.

Полностью расписание чемпионата Франции сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

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