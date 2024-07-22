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«Монако» продолжает подготовку к сезону-2024/2025. Клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в летнее межсезонье сыграет товарищеские матчи со «Штурмом», «Фейеноордом» и «Барселоной».
Расписание матчей «Монако» летом 2024 года
Чемпионат Франции по футболу сезона-2024/25 стартует 18 августа и завершится 17 мая. 1-й тур лиги 1 стартует 18 августа, в воскресенье. «Монако» сыграет первый матч в Лиге 1 против «Сент-Этьена». В сезоне-2023/24 монегаски заняли второе место во французском чемпионате.
Полностью расписание чемпионата Франции сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».
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