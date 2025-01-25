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«Монако» — «Ренн»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Монако» и «Ренн» сыграют в чемпионате Франции 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Монако» и «Ренн» сыграют в 19-м туре чемпионата Франции в субботу, 25 января. Матч пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 19.00 по московскому времени.

Изучайте ключевые события и результат игры «Монако» — «Ренн» в матч-центре нашего сайта.

Франция. Лига 1. 19-й тур
25 янв, 19:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Ренн

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при наличии подписки.

После 18 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 31 очко и перед игровым днем занимал четвертое место в турнирной таблице. У «Ренна» — 17 очков и 14-е место в чемпионате. Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне лиги 1 провел 14 матчей и отметился двумя голами.

Александр Головин
ФК Монако
ФК Ренн
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