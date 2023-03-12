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Франция

Сегодня, 20:57

«Монако» уступил «Реймсу» дома, Головина заменили на 77-й минуте

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Головин (слева) в матче с «Реймсом».
Фото AFP
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«Монако» проиграл «Реймсу» на своем поле в матче 27-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол на 51-й минуте забил форвард гостей Фалорин Балогун.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте, вместо него появился Такуми Минамино.

«Реймс» поднялся на восьмое место в турнирной таблице лиги 1 с 43 очками. «Монако» идет на четвертой строчке с 51 очком. Серия монегасков без побед в чемпионате продлилась до трех матчей (1 ничья и 2 поражения).

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:1
Реймс

2
0
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