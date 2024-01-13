«Монако» на своем поле сыграет против «Реймса» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Louis II» в Монако, Франция, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Монако» — «Реймс» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры лиги 1 будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Монако» располагается на третьем месте в таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. В активе «Реймса» 26 баллов и восьмая строчка.

Александр Головин включен в заявку монегасков на матч 18-го тура. В текущем сезоне российский полузащитник провел за «Монако» 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».