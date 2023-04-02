Голевая передача Головина помогла «Монако» одержать победу над «Страсбуром»

«Монако» на своем поле одержал победу над «Страсбуром» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 4:3.

Забитыми мячами в составе монегасков отметились Вандерсон, Эльес Бен-Сегир, Эдан Диоп и Юссуф Фофана. Голевую передачу на Диопа отдал российский полузащитник Александр Головин. В составе «Страсбура» отличилились Лео Мотиба и Хабиб Диалло, а еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Монако» Гильермо Марипан.

На 78-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Фофана.

После этой победы «Монако» с 57 очками остался на четвертом месте в таблице французской лиги 1. «Страсбур» с 26 баллами занимает 16-ю строчку.