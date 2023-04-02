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Франция

Сегодня, 20:02

Голевая передача Головина помогла «Монако» одержать победу над «Страсбуром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
ФК Монако.
Фото AFP
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«Монако» на своем поле одержал победу над «Страсбуром» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 4:3.

Забитыми мячами в составе монегасков отметились Вандерсон, Эльес Бен-Сегир, Эдан Диоп и Юссуф Фофана. Голевую передачу на Диопа отдал российский полузащитник Александр Головин. В составе «Страсбура» отличилились Лео Мотиба и Хабиб Диалло, а еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Монако» Гильермо Марипан.

На 78-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве —  вторую желтую карточку получил Фофана.

После этой победы «Монако» с 57 очками остался на четвертом месте в таблице французской лиги 1. «Страсбур» с 26 баллами занимает 16-ю строчку.

Франция. Лига 1. 29-й тур
02 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:3
Страсбур
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Страсбур
0
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Головин отдал голевую передачу в матче против «Страсбура»