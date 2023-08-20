20 августа, в воскресенье, «Монако» примет «Страсбур» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Монако» — «Страсбур» в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел одну игру и не отметился результативными действиями.

«Монако» с тремя очками занимает седьмое место в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур» располагается на четвертой строчке с тремя баллами.

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