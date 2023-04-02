«Монако» — «Страсбур»: Головин выйдет в стартовом составе

«Монако» и «Страсбур» объявили составы на матч 29-го тура чемпионата Франции.

У монегасков с первых минут на поле появится полузащитник Александр Головин. Футболист пропустил предыдущий матч команды против «Аяччо» (2:0) из-за мышечной травмы, также из-за повреждения игрок не смог приехать в сборную России на товарищеские игры с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Агилар, Камара, Головин, Фофана, Бен Йеддер Бен Сегир.

Запасные: Дидиллон, Матсима, Якобс, Матазо, Аклиуш, Диоп, Мартинс, Минамино, Фолланд.

«Страсбур»: Селс, Делен, Аолу, Ньямси, Дукур, Гильбер, Сансон, Беллегард, Мотиба, Диалло.

Запасные: Риссер, Перрин, Нусс, Соболь, Прчич, Сузуки, Сиссоко, Кандиль, Жан.

Матч «Монако» — «Страсбур» состоится сегодня, 2 апреля и начнется в 18.05 по московскому времени.