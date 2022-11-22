«Монако» сыграет с «Родезом» в 1/32 финала Кубка Франции

22 ноября, 01:25
В понедельник, 21 ноября, состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции. С этой стадии в борьбу вступают команды высшего дивизиона страны.
«Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин, встретитися с «Родезом» (Лига 2), «ПСЖ» на выезде сыграет с «Шатору» (3-й дивизион), «Лион» сыграет с «Метцем» (Лига 2), а «Ренну» будет противостоять «Бордо».
Матчи 1/32 финала Кубка Франции состоятся в начале января 2023 года. Этими играми начнется футбольный год в стране.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования