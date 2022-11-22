Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

22 ноября, 01:25

«Монако» сыграет с «Родезом» в 1/32 финала Кубка Франции

Мария Гусева
Расписание матчей.
Фото fff.fr, Соцсети
Расписание матчей.
Фото fff.fr, Соцсети
Расписание матчей.
Фото fff.fr, Соцсети
Расписание матчей.
Фото fff.fr, Соцсети
1/4
Telegram Дзен

В понедельник, 21 ноября, состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции. С этой стадии в борьбу вступают команды высшего дивизиона страны.

«Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин, встретитися с «Родезом» (Лига 2), «ПСЖ» на выезде сыграет с «Шатору» (3-й дивизион), «Лион» сыграет с «Метцем» (Лига 2), а «Ренну» будет противостоять «Бордо».

Матчи 1/32 финала Кубка Франции состоятся в начале января 2023 года. Этими играми начнется футбольный год в стране.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Александр Головин
ФК Лион
ФК Метц
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
ФК Шатору
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это моя боль и мой грех навсегда». Роковой удар перевернул жизнь топового российского бойца
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Владельцы «ПСЖ» отклонили предложение о продаже клуба за четыре миллиарда евро

Австралиец Киснорбо возглавил «Труа»