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Франция

3 июня, 23:53

«Монако» проиграл «Тулузе» и остался без еврокубков на следующий сезон

Мария Гусева
«Монако» проиграл «Тулузе» в матче лиги 1.
Фото AFP
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«Монако» на своем поле проиграл «Тулузе» в матче 38-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У монегасков отличился Виссам Бен Йеддер, у «Тулузы» голы забили Закария Абухляль и Рис Хили.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил этот матч из-за травмы.

«Монако» (65 очков) занял 6-е место в чемпионате Франции и остался без еврокубков на будущий сезон. «Тулуза» (48 очков) заняла 13-е место.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:2
Тулуза

В параллельном матче «Ренн» на выезде обыграл «Брест» — 2:1. «Ренн» (68 очков) занял 4-е место в чемпионате Франции, «Брест» (44 очка) стал 14-м.

«Лорьян» обыграл «Страсбур» — 2:1. «Лорьян» (55 очков) занял 10-е место, «Страсбур» (40) расположился на 15-й строчке.

«Ницца» на своем поле обыграла «Лион» — 3:1. «Ницца» (58 очков) заняла 9-е место, «Лион» (62 очка) стал 7-м.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:2
Ренн
Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:1
Страсбур
Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
3:1
Лион
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
7
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