«Монако» проиграл «Тулузе» и остался без еврокубков на следующий сезон

«Монако» на своем поле проиграл «Тулузе» в матче 38-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У монегасков отличился Виссам Бен Йеддер, у «Тулузы» голы забили Закария Абухляль и Рис Хили.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил этот матч из-за травмы.

«Монако» (65 очков) занял 6-е место в чемпионате Франции и остался без еврокубков на будущий сезон. «Тулуза» (48 очков) заняла 13-е место.

В параллельном матче «Ренн» на выезде обыграл «Брест» — 2:1. «Ренн» (68 очков) занял 4-е место в чемпионате Франции, «Брест» (44 очка) стал 14-м.

«Лорьян» обыграл «Страсбур» — 2:1. «Лорьян» (55 очков) занял 10-е место, «Страсбур» (40) расположился на 15-й строчке.

«Ницца» на своем поле обыграла «Лион» — 3:1. «Ницца» (58 очков) заняла 9-е место, «Лион» (62 очка) стал 7-м.