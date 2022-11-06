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Франция

Сегодня, 18:50

«Монако» обыграл «Тулузу», Головин забил во втором матче чемпионата Франции подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Головин вместе с одноклубниками празднует гол в ворота «Тулузы».
Фото AFP
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«Монако» обыграл «Тулузу» на выезде в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:0.

В составе монегасков отличились Александр Головин и Бриль Эмболо. Головин забил во втором туре чемпионата подряд — в прошлом матче он помог своей команде победить «Анже» (2:0).

«Монако» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 27 очками, «Тулуза» идет на 12-й строчке с 16 очками.

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
0:2
Монако

В параллельных матчах «Клермон» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), «Ницца» победила «Брест» (1:0), а «Нант» уступил «Реймсу» (0:1).

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:0
Нант
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:0
Брест
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
1:1
Монпелье

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
3
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Головин забил за «Монако» во втором матче чемпионата Франции подряд

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