«Монако» обыграл «Тулузу», Головин забил во втором матче чемпионата Франции подряд

Сегодня, 18:50
«Монако» обыграл «Тулузу» на выезде в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:0.
В составе монегасков отличились Александр Головин и Бриль Эмболо. Головин забил во втором туре чемпионата подряд — в прошлом матче он помог своей команде победить «Анже» (2:0).
«Монако» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 27 очками, «Тулуза» идет на 12-й строчке с 16 очками.
В параллельных матчах «Клермон» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), «Ницца» победила «Брест» (1:0), а «Нант» уступил «Реймсу» (0:1).
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Основные источники исследования