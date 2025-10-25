«Монако» и «Тулуза» сыграют в чемпионате Франции 25 октября

«Монако» и «Тулуза» встретятся в 9-м туре чемпионата Франции в субботу, 25 октября. Матч на стадионе «Луи II» в Монако начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур.

25 октября, 20:00. Stade Louis II (Монако)

Ключевые события и результат игры «Монако» — «Тулуза» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии платной подписки.

«Монако» после восьми туров чемпионата Франции занимает седьмое место в турнирной таблице с 14 очками. «Тулуза» с 13 очками идет восьмой в чемпионате.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел 4 матча во всех турнирах и не отличался голевыми действиями.