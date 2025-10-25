25 октября, 17:10
«Монако» и «Тулуза» встретятся в 9-м туре чемпионата Франции в субботу, 25 октября. Матч на стадионе «Луи II» в Монако начнется в 20.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Монако» — «Тулуза» изучайте в матч-центре нашего сайта.
Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии платной подписки.
«Монако» после восьми туров чемпионата Франции занимает седьмое место в турнирной таблице с 14 очками. «Тулуза» с 13 очками идет восьмой в чемпионате.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел 4 матча во всех турнирах и не отличался голевыми действиями.