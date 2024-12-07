«Монако» сыграет с «Тулузой» в 14-м туре лиги 1 в субботу, 7 декабря. Матч состоится на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Монако» — «Тулуза» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 13-ти туров команда из Монако набрала 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Тулузский клуб с 18-ю баллами располагается на 10-й строчке чемпионата.

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