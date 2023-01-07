Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:08

«Монако» уступил в Кубке Франции в серии пенальти клубу из второго дивизиона. Головин не реализовал решающий удар

Иван Шитик
Корреспондент
«Монако» вылетел из Кубка Франции.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Монако» в рамках 1/32 финала Кубка Франции играл против клуба из второго дивизиона «Родез».

По ходу встречи «Монако» вел со счетом 2:0, но не сумел удержать преимущество, и исход матча решался в серии пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 61-й минуте встречи.

Он исполнял пятый пенальти своей команды в послематчевой серии, но не смог реализовать свой удар, который мог принести «Монако» победу.

В итоге «Родез» выиграл в серии пенальти со счетом 5:4 и вышел в следующую стадию.

Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:2
Родез

Александр Головин
ФК Монако
4
7
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ролик с несуществующим голом Роналду за «Аль-Наср» собрал 17 миллионов просмотров
Овечкин не забил, но сделал шаг еще к одному рекорду. Он должен побить его в следующем матче
В Донбассе произошла танковая дуэль российских солдат и бойцов ВСУ
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
В Госдуме обвинили Киев в предательстве своего народа в пользу НАТО
Около 11 тыс. абонентов остались без газа после взрыва на магистральном трубопроводе в ЛНР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Марсель» вышел в 1/16 финала Кубка Франции

«Ницца» проиграла команде «Ле Пюи Фут» в 1/32 финала Кубка Франции