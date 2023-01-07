«Монако» уступил в Кубке Франции в серии пенальти клубу из второго дивизиона. Головин не реализовал решающий удар

Сегодня, 22:08
«Монако» в рамках 1/32 финала Кубка Франции играл против клуба из второго дивизиона «Родез».
По ходу встречи «Монако» вел со счетом 2:0, но не сумел удержать преимущество, и исход матча решался в серии пенальти.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 61-й минуте встречи.
Он исполнял пятый пенальти своей команды в послематчевой серии, но не смог реализовать свой удар, который мог принести «Монако» победу.
В итоге «Родез» выиграл в серии пенальти со счетом 5:4 и вышел в следующую стадию.