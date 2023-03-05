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Сегодня, 18:57

5:0! «Монпелье» разгромил «Анже» в большинстве на своем поле

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото Global Look Press
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«Монпелье» разгромил «Анже» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции — 5:0.

У хозяев отличился дублем Тежи Саванье, по одному мячу забили Вахби Хазри, Фету Мауасса и Элие Вахи. Гости завершили встречу в меньшинстве: на 57-й минуте полузащитник «Анже» Набиль Бенталеб получил желтую карточку за фол, после чего вступил в спор с арбитром, за что получил второе предупреждение и был удален с поля.

«Монпелье» поднялся на 13-е место в турнирной таблице лиги 1 с 30 очками, «Анже» занимает последнюю, 20-ю строчку с 10 очками.

Франция. Лига 1. 26-й тур
05 мар, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
5:0
Анже

В параллельных матчах «Брест» победил «Страсбур» (1:0), «Тулуза» уступила «Клермону» (0:1), а «Реймс» выиграл у «Аяччо» (1:0) благодаря голу на 90+6-й минуте.

Франция. Лига 1. 26-й тур
05 мар, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:0
Аяччо
Франция. Лига 1. 26-й тур
05 мар, 17:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
0:1
Брест
Франция. Лига 1. 26-й тур
05 мар, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
0:1
Клермон Фут

Футбол
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ФК Монпелье
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