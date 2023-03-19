«Монпелье» обыграл «Клермон» в матче лиги 1

«Монпелье» обыграл «Клермон» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Дублем в составе победителей отметился Элие Вахи. За проигравших забил Саиф-Эддин Кауи.

«Монпелье» занимает 11-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 36 очков. «Клермон» находится на 13-й строчке (34 очка).

В других матчах 28-го тура «Ницца» и «Лорьян» сыграли вничью — 1:1, «Страсбур» обыграл «Осер» (2:0), а «Труа» и «Брест» не выявили победителя (2:2).

«Ницца» занимает седьмое место в турнирной таблице (44 очка), «Лорьян» на восьмой строчке в таким же количеством очков. «Страсбур» идет на 15-м месте (26 очков), «Брест» — 16-й (24), «Осер» — 17-й (23), а «Труа» — 18-й (21).