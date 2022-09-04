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Франция

4 сентября, 15:56

«Монпелье» в меньшинстве проиграл «Лиллю»

«Монпелье» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции уступил «Лиллю» (1:3).

Хозяева открыли счет, но в концовке первого тайма пропустили ответный гол, а также остались вдесятером после удаления Валера Жермена — 32-летний нападающий получил прямую красную карточку.

Победный гол в составе гостей забил 22-летний полузащитник Анжел Гомеш, дубль оформил 22-летний форвард Жонатан Давид.

«Лилль» с 10 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Монпелье» (9 очков) опустился на шестую строчку.

Франция. Лига 1. 6-й тур
04 сент, 14:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
1:3
Лилль

ФК Лилль
ФК Монпелье
0
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