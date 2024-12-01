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Франция

Сегодня, 19:04

«Монпелье» спасся от поражения в матче с «Лиллем»

Алина Савинова
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«Лилль» на выезде сыграл вничью с «Монпелье» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 2:2.

У гостей отличился Джонатан Дэвид, который реализовал пенальти на 44-й и 54-й минутах встречи. У хозяев голы забили Иссиага Силла на 45+2-й минуте и Арно Норден на 90+3-й минуте.

В концовке матча два игрока «Монпелье» были удалены с поля. Защитник «Лилля» Митчел Баккер получил красную карточку, находясь на скамейке запасных.

«Лилль» не проигрывает во всех турнирах с 17 сентября. Команда с 23 очками сохраняет четвертое место в таблице лиги 1. «Монпелье» (8) идет на последней позиции.

Франция. Лига 1. 13-й тур
01 дек, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
2:2
Лилль

Футбол
ФК Лилль
ФК Монпелье
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