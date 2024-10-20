«Марсель» разгромил «Монпелье» в лиге 1

«Марсель» на выезде одержал крупную победу над «Монпелье» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 5:0.

У гостей забитыми мячами в этой игре отметились Элье Ваи, Амин Харит, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Мэйсон Гринвуд и Луис Энрике.

У хозяев на 64-й минуте прямую красную карточку получил 19-летний полузащитник Стефан Джодич.

«Марсель» набрал 17 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Монпелье» потерпел третье поражение подряд и шестое в последних семи играх. Команда идет на последней позиции в лиге 1.