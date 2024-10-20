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20 октября, 23:35

«Марсель» разгромил «Монпелье» в лиге 1

Алина Савинова
20 октября. «Марсель» победил «Монпелье» в матче лиги 1 (5:0).
Фото AFP
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«Марсель» на выезде одержал крупную победу над «Монпелье» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 5:0.

У гостей забитыми мячами в этой игре отметились Элье Ваи, Амин Харит, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Мэйсон Гринвуд и Луис Энрике.

У хозяев на 64-й минуте прямую красную карточку получил 19-летний полузащитник Стефан Джодич.

«Марсель» набрал 17 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Монпелье» потерпел третье поражение подряд и шестое в последних семи играх. Команда идет на последней позиции в лиге 1.

Франция. Лига 1. 8-й тур
20 окт, 21:45. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:5
Марсель

Футбол
ФК Марсель
ФК Монпелье

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