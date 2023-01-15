«Монпелье» вдевятером уступил «Нанту»

Сегодня, 19:05
«Монпелье» с крупным счетом на свеем поле проиграл «Нанту» в матче 19-го тура чемпионата Франции — 0:3.
Отметим, что «Монпелье» заканчивал эту встречу вдевятером после удалений двух футболистов.
«Монпелье» проиграл третий матч подряд и идет на 15-й строчке (17 очков). «Нант» располагается на 13-м месте в турнирной таблице (21 очко).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования