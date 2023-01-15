«Монпелье» вдевятером уступил «Нанту»

«Монпелье» с крупным счетом на свеем поле проиграл «Нанту» в матче 19-го тура чемпионата Франции — 0:3.

Отметим, что «Монпелье» заканчивал эту встречу вдевятером после удалений двух футболистов.

«Монпелье» проиграл третий матч подряд и идет на 15-й строчке (17 очков). «Нант» располагается на 13-м месте в турнирной таблице (21 очко).