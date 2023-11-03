«Монпелье» объявил об уходе Сако. Защитник подрался с тренером после тренировки

Защитник Мамаду Сако на своей странице в Twitter объявил об уходе из «Монпелье». Клуб на официальном сайте подтвердил уход игрока.

«После 10 дней раздумий стороны добросовестно согласились прекратить договорные отношения. Клуб хотел бы поблагодарить Мамаду Сако за его игру, и пожелать ему и его семье всего наилучшего в будущем», — говорится в пресс-релизе «Монпелье».

25 октября стало известно, что Сако на тренирвоке подрался с главным тренером «Монпелье» Мишелем Тер-Закаряном. 60-летний специалист на тренировке не зафиксировал фол на Сако. После недовольства со стороны игрока Тер-Закарян назвал его плаксой. В ответ Сако схватил тренера за воротник, после чего тот упал на газон.

Сако выступает за «Монпелье» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 1 матч за команду в чемпионате Франции. Ранее француз играл за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» и «ПСЖ».