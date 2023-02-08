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Сегодня, 02:09

«Монпелье» уволил второго тренера за сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
Ромен Пито.
Фото Global Look Press
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Во вторник, 7 февраля, «Монпелье» объявил на официальном сайте об увольнении главного тренера команды Ромена Пито, а также его помощников Паскаля Байя и Фредерика Менди из-за плохих результатов клуба.

В прошедшие выходные «Монпелье» проиграл «Страсбуру» (0:2) в матче 22-го тура чемпионата Франции. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на 2 очка.

45-летний специалист, который с «Монпелье» в 2012 году становился чемпионом Франции в качестве игрока, был назначен исполняющим обязанности главного тренера в середине октября прошлого года после увольнения Оливье Далль'Ольо. Затем его утвердили в должности до конца сезона.

Под руководством Пито команда одержала 2 победы, сыграла 2 раза вничью и потерпела 8 поражений.

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