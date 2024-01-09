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Сегодня, 14:48

Мостовой: «Головин в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем игроки РПЛ»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру хавбека «Монако» Александра Головина.

«Головин — безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнем с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться. Да и когда Саша приезжал в сборную, сразу бросалась в глаза разница в классе. Головин в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем игроки РПЛ. Все-таки в Европе играют в футбол на совершенно других скоростях», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Головин вошел в сборную лучших игроков лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe. В этом сезоне чемпионата Франции он семь раз становился лучшим игроком матча, забил пять голов и сделал две результативные передачи в 15 играх.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
Александр Мостовой
Футбол
ФК Монако
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