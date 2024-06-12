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Сегодня, 14:53

Мостовой назвал Головина самым прогрессирующим российским футболистом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Кого считаю самым прогрессирующим российским футболистом на данный момент? Наверное, назову Головина. Даже учитывая тот факт, что он уже далеко не молод, в свои 28 лет он продолжает прогрессировать, улучшать свою игру и расти дальше как профессионал», — приводит слова Мостового Legalbet.

В сезоне-2023/24 28-летний Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Александр Головин
Александр Мостовой
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