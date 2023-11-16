Мостовой назвал переход Кузяева в «Гавр» показательным примером

Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой назвал переход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр» показательным примером.

«Он огромный пример. Хорошо с ним общаюсь, слышал про переговоры его. У него три года назад была ситуация, похожая на мою. Тогда не сложилось, он отыграл в «Зените», стал чемпионом и сейчас ушел. Во Франции может не быть ни одного трофея? У каждого свое. Может быть, так, как Далер, поступил бы в России только он. Он огромный молодец. У него была мечта, всегда о ней говорил. В России он поднял все трофеи. Заработал. Мнение Аршавина? Читал мнение отца Далера. Есть сейчас и фактор европейских кубков, их у нас нет сейчас», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

30-летний Кузяев летом 2023 года на правах свободного агента перешел в «Гавр». Контракт рассчитан до лета 2025 года. Зарплата игрока, по информации СМИ, составляет приблизительно 350 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Кузяев сыграл за французский клуб 12 матчей в лиге 1 и забил 2 гола. «Гавр» в 12 турах чемпионата Франции набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.