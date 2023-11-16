Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 12:07

Мостовой назвал переход Кузяева в «Гавр» показательным примером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой назвал переход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр» показательным примером.

«Он огромный пример. Хорошо с ним общаюсь, слышал про переговоры его. У него три года назад была ситуация, похожая на мою. Тогда не сложилось, он отыграл в «Зените», стал чемпионом и сейчас ушел. Во Франции может не быть ни одного трофея? У каждого свое. Может быть, так, как Далер, поступил бы в России только он. Он огромный молодец. У него была мечта, всегда о ней говорил. В России он поднял все трофеи. Заработал. Мнение Аршавина? Читал мнение отца Далера. Есть сейчас и фактор европейских кубков, их у нас нет сейчас», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

30-летний Кузяев летом 2023 года на правах свободного агента перешел в «Гавр». Контракт рассчитан до лета 2025 года. Зарплата игрока, по информации СМИ, составляет приблизительно 350 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Кузяев сыграл за французский клуб 12 матчей в лиге 1 и забил 2 гола. «Гавр» в 12 турах чемпионата Франции набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-mostovoj-o-perehode-kuzyaeva-v-gavr-daler-ogromny-j-primer-v-rossii-on-podnyal-vse-trofei/
Андрей Мостовой
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
1
Обсудить
Читайте также
Андрей Мостовой: «Зарплаты в чемпионате Франции в разы меньше, чем в России. Я удивился»
Кузьменко попали шайбой в лицо после броска одноклубника: он покинул лед при помощи медика
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Ливерпуль» может включиться в борьбу за Мбаппе после отказа «Реала» от приобретения

«ПСЖ» не намерен предлагать Мбаппе новый контракт