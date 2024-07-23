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Мостовой: «Головин вряд ли сможет меня превзойти. У него успешная карьера, но царь был один»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, как относится к тому, что российского хавбека «Монако» Александра Головина сравнивают с ним.

«Головин — молодец! Пошел по стопам Александра Мостового, ха-ха. Он заслужено стал капитаном и получил десятый номер. Александр уже дольше всех в составе «Монако» — 6-7 год. Как быстро летит время! Совсем недавно все думали, куда продадут Головина, а он уже больше всех в команде.
Рановато и трудно говорить, что Головин вошел бы в тройку лучших российских легионеров. Все-таки в каждом десятилетии есть лучшие и выдающиеся, а сравнивать всегда тяжело. Но всегда есть статистика, а это вещь упрямая и правдивая. Статистика — прежде всего голы, так что причислять Головина к лучшим надо только после завершения карьеры. У него еще впереди минимум лет 5. Надеюсь, он себя еще покажет.
Не стоит поднимать тему того, что Головина начали называть царем. Это уже до смешного доходит. Кого только ко мне не прилепляли! Пытаются меня как-то осквернить, но все знают, что в Испании был один царь — Мостовой. А так не знаю, что нужно сделать Головину, чтобы стать настоящим царем во Франции. И ему не стоит этим забивать голову», — приводит Sport24 слова Мостового.

Мостовой назвал карьеру Головина удачной, но добавил, что тот вряд ли догонит его по статистическим показателям за карьеру.

«Будут ли его почитать во Франции после карьеры? Не знаю, тем более в «Монако» было много отличных и сильных футболистов. Есть статистика — забитые голы. И здесь многим нечем похвастаться. Думаю, вряд ли Головин сможет превзойти Мостового при всем уважении. У меня под 180 голов... Это сколько еще Александру надо забить? И это я еще два года потерял из-за «Бенфики», когда сидел без документов и без всего. И даже не сыграл ни одной игры в чемпионате России, а там столько голов могло быть...» — заявил Мостовой.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за команду.

Источник: Sport24
Александр Головин
Александр Мостовой
Футбол
ФК Монако
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