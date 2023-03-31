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Сегодня, 14:02

Мостовой: «Я не вижу Месси в другой команде, кроме «Барселоны». Он уже заработал на десять жизней вперёд»

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Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал информацию о продлении Лионелем Месси контракта с «ПСЖ».

«Я его не вижу в другой команде, кроме «Барселоны». Видимо, опять финансовый вопрос. Хотя я не знаю, какие там деньги... Месси уже заработал на десять жизней вперёд. К тому же в «Барсе» сейчас тренер его друг Хави. В Париже постоянно кто-то чудит, и на этом они обжигаются. Если у «ПСЖ» все так и останется, то эти проблемы у клуба будут. Видимо, просто тут платят так, что «Барселона» не может и половину позволить себе платить», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Лионель Месси перешел в «ПСЖ» в 2021 году. Его двухлетний контракт с опцией продления на год, подписанный с французами, заканчивается летом этого года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/35/1005067522_aleksandr_mostovoy_-_o_karere_messi_vidimo_prosto_v_psj_platyat_tak_chto_barselona_ne_mojet_i_polovinu_pozvolit_sebe_platit
Александр Мостовой
Лионель Месси
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