Мостовой: «Я не вижу Месси в другой команде, кроме «Барселоны». Он уже заработал на десять жизней вперёд»

Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал информацию о продлении Лионелем Месси контракта с «ПСЖ».

«Я его не вижу в другой команде, кроме «Барселоны». Видимо, опять финансовый вопрос. Хотя я не знаю, какие там деньги... Месси уже заработал на десять жизней вперёд. К тому же в «Барсе» сейчас тренер его друг Хави. В Париже постоянно кто-то чудит, и на этом они обжигаются. Если у «ПСЖ» все так и останется, то эти проблемы у клуба будут. Видимо, просто тут платят так, что «Барселона» не может и половину позволить себе платить», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Лионель Месси перешел в «ПСЖ» в 2021 году. Его двухлетний контракт с опцией продления на год, подписанный с французами, заканчивается летом этого года.