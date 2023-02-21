0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:37

Мостовой: «Головину стоит ехать в «Боруссию», если ему дадут контракт в три раза больше, чем в «Монако»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе хавбека «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Монако» — команда, которая из года в год играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы. «Боруссия» в этом плане не так далеко, и чемпионами давно не становилась, и не выигрывала ничего. По-футбольному разницы никакой нет. Другое дело, что в «Монако» Александр уже пять лет. Там и жизнь прекрасная, сами понимаете — климат, море, чего там только нет. Ты уже играешь и живешь в комфортных условиях, являешься лидером команды, тебя все знают. И уехать в Дортмунд — а вдруг не получится.
У немцев своеобразная культура, в семь часов уже все закрывается. Пиво, мясо и все, плюс по уровню жизни Монако намного лучше Дортмунда. Раньше мне Германия нравилась своей чистотой, пунктуальностью, но когда ты пять лет открываешь окно и смотришь на море, солнце видишь каждый день, это одно дело. А в Дортмунде ты солнце увидишь, как в Москве, — раз за три-четыре месяца. Совершенно другая история. Но если ему дадут контракт в три раза больше, человек может поехать», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» заинтересована в Головине.

26-летний россиянин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за монегасков во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-v-monako-golovin-otkry-vaet-okno-i-vidit-more-v-dortmunde-solntse-uvidish-raz-v-3-4-mesyatsa/
Александр Головин
Александр Мостовой
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
3
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Трамп заявил о звонке президентам России и Украины после избрания главой Белого дома
В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за запрета на экспорт в Россию
Китай призвал прекратить сравнение ситуации на Украине с Тайванем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе — самый молодой игрок со 150 голами в истории чемпионата Франции