Мостовой: «Головину стоит ехать в «Боруссию», если ему дадут контракт в три раза больше, чем в «Монако»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе хавбека «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Монако» — команда, которая из года в год играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы. «Боруссия» в этом плане не так далеко, и чемпионами давно не становилась, и не выигрывала ничего. По-футбольному разницы никакой нет. Другое дело, что в «Монако» Александр уже пять лет. Там и жизнь прекрасная, сами понимаете — климат, море, чего там только нет. Ты уже играешь и живешь в комфортных условиях, являешься лидером команды, тебя все знают. И уехать в Дортмунд — а вдруг не получится.

У немцев своеобразная культура, в семь часов уже все закрывается. Пиво, мясо и все, плюс по уровню жизни Монако намного лучше Дортмунда. Раньше мне Германия нравилась своей чистотой, пунктуальностью, но когда ты пять лет открываешь окно и смотришь на море, солнце видишь каждый день, это одно дело. А в Дортмунде ты солнце увидишь, как в Москве, — раз за три-четыре месяца. Совершенно другая история. Но если ему дадут контракт в три раза больше, человек может поехать», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» заинтересована в Головине.

26-летний россиянин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за монегасков во всех турнирах.