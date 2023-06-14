Мостовой посоветовал французскому форварду Мбаппе перейти из «ПСЖ» в «Реал»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Мы уже не удивляемся, что «Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити» находят деньги на очень сильных футболистов. Я думаю, что Мбаппе может перейти в «Реал». Это, конечно, будет здорово и для него, и для мадридского клуба. Есть хороший пример с Холандом, который был в «Боруссии», а потом перешел в «Ман Сити». Килиан уже победил в чемпионате мира в молодом возрасте, но с Парижем ему не удается выиграть Лигу чемпионов. И вряд ли удастся. Потому что из клуба ушел Месси, Неймар возможно покинет команду. Наверняка, «ПСЖ» сдаст свои позиции в Европе. Поэтому, если есть вариант, ему нужно уходить в «Реал», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

Ранее стало известно о том, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что не будет активировать опцию о продлении контракта с французским клубом до 2025 года.

В минувшем сезоне 24-летний форвард провел 34 матча за «ПСЖ» в лиге 1, отметился 29 голами и 6 результативными передачами.